Путин ответил на вопрос о возможности договоренностей с Украиной

Глава РФ напомнил о доброй воле страны по урегулированию украинского кризиса.

Российский президент Владимир Путин, говоря о возможных договоренностях с украинской стороной, напомнил журналистам о том, что у киевского режима нет сейчас никакого желания садиться за стол переговоров с Москвой. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции со СМИ, созванной в Сочи по завершению трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политик добавил, что добрая воля со стороны Москвы по мирному урегулированию кризиса давно известна, не подлежит никаким сомнениям или изменениям.

Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину, а сейчас сами себе, как вы правильно заметили, запретили с нами о чем-то говорить. Как мы можем сейчас обсуждать возможность договоренностей, если с той стороны нет даже желания. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ добавил, что власти страны подождут еще какое-то время, за которое могут сформироваться необходимые условия для переговоров.

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Фото и видео: Kremlin.ru