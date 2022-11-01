Глава РФ уверен, что в российском природном газе есть много заинтересованных стран.

Российский президент Владимир Путин назвал причины сделать в Турции газовый хаб. Глава государства ответил на соответствующий вопрос журналиста в рамках пресс-конференции. Политик пояснил СМИ, что таким образом стране будет легче контролировать акваторию Черного моря. По мнению лидера РФ, с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом ему легче работать, так как турецкий коллега является "человеком слова".

И если мы с ним договариваемся о чем-то, может быть трудно договориться, но если договариваемся, мы стараемся исполнять. Это вполне реалистичный проект и мы довольно быстро сможем сделать. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в середине октября 2022 года дали поручение проработать вопрос создания газового хаба в Турции. За счет данного проекта Москва сможет переместить транзит энергетических ресурсов с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Глава РФ уверен в том, что найдется немало заинтересованных сторон в поставках российского природного газа, в том числе и в Европе.

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Фото и видео: Kremlin.ru