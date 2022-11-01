Путин: атаковавшие ЧФ беспилотники частично шли по зерновому коридору

Глава РФ рассказал о гуманитарной ситуации в регионе.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что атаковавшие Черноморский флот РФ украинские беспилотники частично шли по зерновому коридору. По данному маршруту на глобальные рынки вывозится сельскохозяйственная продукция. Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами во время пресс-конференции со СМИ в Сочи. Политик напомнил, что власти страны и ВС РФ призваны обеспечивать безпасность региона в том случае, если киевский режим примет решение "долбануть" по объектам региона, в том числе - и по гражданским судам с зерном.

Эти беспилотники, и подводные, и воздушные, они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно из Украины. И таким образом они создали угрозу для наших кораблей. Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что в мире сейсас все "трещат по поводу того, что делает Россия", но при этом забывают о причинах поступков Кремля. Владимир Путин уточнил, что говорит о создании угрозы для гуманитарного коридора по Черному морю.

Путин заявил о необходимости гарантий от Киева об отсутствии угрозы судам.

Фото и видео: Kremlin.ru