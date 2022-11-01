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Путин заявил о необходимости гарантий от Киева об отсутствии угрозы судам

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Глава РФ призвал ООН работать с украинскими властями по данной проблеме.

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости получений гарантий по безопасности от Киева. Он рассчитывает, что Министерство обороны будет фиксировать отсутствие опасности для военных и гражданских кораблей в акватории Черного моря. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами в Сочи. Об этом политик сообщил СМИ по итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана.

Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет.

Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер ранее отметил, что одним из организаторов сделки был генеральный секретариат ООН. В России уверены в том, что данная международная структура должна провести работу по этому вопросу с Украиной.

Путин: Россия только приостановила участие в зерновой сделке.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, гарантии безопасности, зерновая сделка, черное море
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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