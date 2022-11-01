Путин: Россия только приостановила участие в зерновой сделке

Глава РФ рассказал о том, что ООН следует обсудить вопрос с украинской стороной.

Россия только приостановила участие в зерновой сделке. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции перед журналистами в Сочи. Политик отметил, что на текущий момент в Москве не принимали решения о полном прекращении реализации данного международного соглашения.

Мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции, нет. Мы говорим о том, что мы приостанавливаем. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил СМИ о том, что одним из организаторов данной работы по экспорту сельскохозяйственной продукции на мировые рынки по акватории Черного моря был генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Россия считает, что его сотрудники принимают активное участие в проекте, но должны провести определенную работу с украинскими коллегами, чтобы те обеспечивали безопасность зернового коридора.

Путин поблагодарил военных за отражение атак на корабли в Черном море.

Фото и видео: Kremlin.ru