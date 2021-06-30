Путин отметил рост мошенничества в России на 25 процентов

Причина роста - участившиеся случаи незаконного оборота персональных данных.

Президент России Владимир Путин связал рост числа мошенничеств с незаконным оборотом персональных данных. Об этом он сказал в ходе прямой линии.

По его словам, в настоящее время количество таких преступных деяний на территории РФ значительно возросло.

Если у нас по борьбе с тяжелыми такими, общественно опасными деяниями преступными ситуация складывается удовлетворительно, даже наблюдается некоторое сокращение, то по преступлениям в этой сфере, к сожалению, рост, и рост значительный - 25 процентов. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства отметил, что российские власти совместно с правоохранительными органами обязаны проработать необходимые механизмы для предотвращения данных преступных деяний.

Ранее Путин назвал подонками мошенников, которые обманывают пожилых людей и ветеранов.

Видео: прямая линия с Владимиром Путиным

