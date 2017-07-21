Путин отметил особое место казаков в истории России

Глава РФ рассказал об "охранной касте" страны.

Российский президент Владимир Путин отметил особое место казаков в истории страны, так как они были "всегда впереди". Об этом напомнил глава государства в ходе встречи с матерями военнослужащих, которые находятся на специальной военной операции. Политик считает, что казаки смогли успешно пересесть с коней на современный транспорт, автомобили. При этом у данной "касты" всегда основной задачей была охрана рубежей и государственных границ.

Повторю еще раз, – особая каста, и в истории России они занимают особое место, всегда были слаженными людьми, всегда были на боевом посту и всегда были впереди, это совершенно очевидные вещи. Было так всегда в истории России. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что в интернете из-за изобилия обмана и лжи ничему нельзя доверять.

Фото и видео: Kremlin.ru