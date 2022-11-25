Путин заявил, что в интернете из-за изобилия обмана и лжи ничему нельзя доверять

Глава РФ считает, что информационные атаки эффективны в борьбе с противником.

Российский президент Владимир Путин призвал не доверять информации, получаемой из Интернета. Глава государства на встрече с матерями военнослужащих, находящихся на специальной военной операции, отметил, что сейчас информация является одним из видов вооружений. По мнению политика, такое оружие является весьма эффективным способом борьбы с противниками, особенно в современных условиях и при использовании технологий. Лидер РФ добавил, что в медиасреде распространяется "куча обмана и лжи", поэтому там ничему нельзя доверять.

Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер пояснил, что информационные атаки не должны быть действенными на него, поэтому при проведении встреч он лично хочет получить сведения и анализ ситуации из первых уст, а также выслушивает предложение и идеи.

Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации.

Фото и видео: Kremlin.ru