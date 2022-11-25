Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации

Глава РФ рассказал о звонках солдатам на СВО.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с матерями военнослужащих, который находятся на боевых действиях. Политик добавил, что с некоторыми солдатами связывался через их матерей. При этом сами военнослужащие, находясь на СВО, не ожидали от лидера РФ такого контакта.

Когда я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми говорил напрямую с ребятами прямо, но во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями.

Фото и видео: Kremlin.ru