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Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации

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Глава РФ рассказал о звонках солдатам на СВО.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с матерями военнослужащих, который находятся на боевых действиях. Политик добавил, что с некоторыми солдатами связывался через их матерей. При этом сами военнослужащие, находясь на СВО, не ожидали от лидера РФ такого контакта.

Когда я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми говорил напрямую с ребятами прямо, но во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои.

Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, сво, частичная мобилизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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