Путин отметил, что у России много союзников на всех континентах

Глава РФ рассказал о партнерстве с Азией, Африкой и Латинской Америкой.

Россия дорожит своими дружескими отношениями со многими странами и будет укреплять эти контакты. Соответствующее заявление в рамках выступления с видеообращением к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сделал глава государства Владимир Путин. Российский лидер пояснил коллегам, что страна намерена добиться формирования более справедливого мирового пространства, в которой уйдет на нет дискриминационная модель развития.

Высоко ценим то, что у России много союзников и партнеров в разных регионах и на разных континентах. Искренне дорожим исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. И будем их всемерно укреплять... Владимир Путин, президент РФ

Путин обвинил Запад в провоцировании энергетического и продовольственного кризиса в мире.

Фото и видео: Kremlin.ru