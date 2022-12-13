Путин обвинил Запад в провоцировании энергетического и продовольственного кризиса в мире

Глава РФ рассказал о целях недружественных стран.

Энергетический и продовольственный кризисы на мировой арене спровоцированы государствами коллективного Запада. Соответствующее заявление в рамках видеообращения к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сделал глава государства Владимир Путин. Российский президент пояснил, что отдельные объединения и страны планируют сохранить свое доминирование на геополитической площадке, ради чего игнорируют законные национальные интересы и суверенитеты своих оппонентов.

Все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из энергетического и продовольственного кризисов. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru