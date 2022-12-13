Путин вручил жене Кадырова награду "Мать-героиня"

Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля.

Российский президент Владимир Путин вручил в Кремле знак отличия к почетному званию "Мать-героиня" Медни Кадыровой — жене главы Чечни Рамзана Кадырова. Торжественное мероприятие состоялось на территории Екатерининского зала в Кремле. В стенограмме российской администрации отмечено, что женщина является матерью 11 детей.

Воспитание детей — это и радость, и каждодневный труд. Почитание многодетных семей — в традиции нашего народа. Рад приветствовать в этом зале Людмилу Николаевну Бадмаеву и Медни Мусаевну Кадырову, удостоенных звания "Мать-героиня".. приветственная речь главы государства

Напомним, что государственное звание "Мать-героиня" считается в России высшей степенью отличия для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Оно присваивается женщине по достижении десятым ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей. В этом перечне также учитываются те дети, которые погибли либо пропали без вести "при защите Отечества или его национальных интересов, исполнении воинского, служебного или гражданского долга, в результате террористических актов и чрезвычайных ситуаций, умерших из-за контузий, ранений, профессиональных или трудовых заболеваний.

Путин заявил, что Россия переживает нелегкие времена.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian