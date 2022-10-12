Путин описал ситуацию на мировом нефтегазовом рынке цитатой Фридмана

Глава РФ рассказал, что негативные последствия "потолка цен" описывал лауреат Нобелевской премии из США.

Российский президент Владимир Путин описал ситуацию на мировом нефтегазовом рынке цитатой умершего американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана. В ходе пленарной сессии Российской энергетической недели глава государства прокомментировал решение Евросоюза ввести "потолок цен" на поставки энергоресурсов, исходящих от РФ. Он привел слова Фридмана о том, как можно быстро обеспечить дефолт.

Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за 2 цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров, то же самое с нефтью или газом. цитата Милтона Фридмана

Президент России напомнил, что Милтон Фридман умер в 2006 году, поэтому точно имел никакого отношения к российскому правительству и его нельзя записать в списки "агентов влияния".

Путин: Россия готова покупать европейские товары.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя