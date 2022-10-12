Путин описал ситуацию на мировом нефтегазовом рынке цитатой Фридмана

Российский президент Владимир Путин описал ситуацию на мировом нефтегазовом рынке цитатой умершего американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана. В ходе пленарной сессии Российской энергетической недели глава государства прокомментировал решение Евросоюза ввести "потолок цен" на поставки энергоресурсов, исходящих от РФ. Он привел слова Фридмана о том, как можно быстро обеспечить дефолт.
Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за 2 цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров, то же самое с нефтью или газом.
цитата Милтона Фридмана
Президент России напомнил, что Милтон Фридман умер в 2006 году, поэтому точно имел никакого отношения к российскому правительству и его нельзя записать в списки "агентов влияния".
Путин: Россия готова покупать европейские товары.
Фото и видео: Российская энергетическая неделя
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