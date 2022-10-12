Путин: Россия готова покупать европейские товары

Глава РФ объяснил, чем вызван дефицит.

Россия готова покупать европейские товары. Соответствующее заявление в ходе пленарной сессии Российской энергетической неделе сделал глава государства Владимир Путин. Политик добавил, что Европа сама открывается поставлять свои товары в РФ, поэтому Москва "здесь ни при чем".

Мы готовы покупать европейский товар, но они же сами не продают. Ввели эмбарго на одну товарную группу, на вторую, на третью. Отсюда и дефицит. Мы-то здесь при чем? Владимир Путин, президент РФ

Российский президент добавил, что Европа "опять будет сваливать" проблему на Россию, как привыкла это делать. При этом Россия готова продавать Евросоюзу то, что он хочет купить, но только по рыночной стоимости. Из-за отказа ЕС от такого же решения, в мире увеличивается дефицит.

Путин объяснил, почему поставки газа из США ненадежны.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя