  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:48
1257
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин объяснил, почему поставки газа из США ненадежны

0 0

Глава РФ призвал Европу не ориентироваться на поставки СПГ.

Российский президент Владимир Путин объяснил, почему поставки газа из США ненадежны. В ходе пленарной сессии Российской энергетической недели глава государства уточнил, что американские компании могут решить переправить товар в другие регионы в том случае, если им сделают более выгодное предложение. Еще одним риском может стать ценовой показатель.

Любые поставки могут "уплыть" в другие регионы мира, и мы это кстати наблюдали, причем совсем недавно, когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути.

Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал об убытках Европы при спотовом механизме ценообразования.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя

Теги: владимир путин, сжиженный природный газ, спг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии