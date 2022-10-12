Глава РФ призвал Европу не ориентироваться на поставки СПГ.

Российский президент Владимир Путин объяснил, почему поставки газа из США ненадежны. В ходе пленарной сессии Российской энергетической недели глава государства уточнил, что американские компании могут решить переправить товар в другие регионы в том случае, если им сделают более выгодное предложение. Еще одним риском может стать ценовой показатель.

Любые поставки могут "уплыть" в другие регионы мира, и мы это кстати наблюдали, причем совсем недавно, когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути. Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал об убытках Европы при спотовом механизме ценообразования.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя