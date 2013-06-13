Путин одобрил инфраструктурный кредит для строительства "Северного широтного хода" на Ямале

Общий объем кредитов должен составить около 500 млрд рублей.

Строительство Северного широтного хода (СШХ) на Ямале осуществят с помощью дополнительных средств, которые включают в себя государственные инфраструктурные кредиты, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Об этом сообщает телеканал "Ямал-Регион".

По мнению главы государства, эта железнодорожная магистраль способна дать толчок освоению ресурсов Арктики. Большое внимание будет уделено автомобильным дорогам, сферам ЖКХ и общественного транспорта, а также туристической индустрии.

Предполагается, что общий объем кредитов должен составить около полутриллиона рублей до 2023 года.

Ямало-Ненецкий автономный округ <…> сможет запустить строительство Северного широтного хода <…> Это проект давно прорабатывается. Пора запускать. Для этого есть все возможности. Владимир Путин, президент России

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов высоко отметил такую поддержку со стороны государства. По его словам, СШХ является ключевым компонентом, способный изменить логистику в Арктике и повысить ее промышленный потенциал.

Ранее мы сообщали, что реализация послания президента обойдется бюджету в 400 млрд рублей.

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