Дмитрий Артюхов представил ежегодную программу по развитию региона.

Губернатор ЯНАО объявил 2021-й Годом талантов. Об этом чиновник рассказал в презентации ежегодного доклада о положении дел в регионе. Слова Дмитрия Артюхова представил телеканал "Ямал-Регион". В списке нововведений спикер предложил ввести чумовой капитал (комплект всего необходимого для оборудования жилища: шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь) при рождении третьего ребенка в семьях тундровиков.

Стоимость такого комплекта по факту превышает полмиллиона рублей. Помощь смогут получить все молодые кочевые семьи, где родился третий ребёнок с начала этого года. Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО

Также глава региона призвал администрацию сохранить пособие неработающим пенсионерам. При переезде с Ямала в любой другой российский регион пенсионеры получат две тысячи рублей. Сейчас это предложение доступно только для 70 тысяч жителей (тем, кто перебрался только в Тюменскую область).

Для молодежи местное правительство разработает программу развития школ искусств. Кроме ремонта учебных учреждений запланировано развитие таких направлений как графический дизайн, звукозапись и театральное искусство. Модернизируется оснащение музыкальных школ и арт-резиденций.

Подробную программу развития ЯНАО, представленную губернатором, можно прочитать на сайте телеканала "Ямал-Регион".

Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом.

Фото: yamal-region.tv

