Чечня стала лидером по рождаемости в России в 2024 году

Демографический прогноз России составлен без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

Самый высокий суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России по итогам 2024 года зафиксирован в Чечне, Тыве и Ямало-ненецком автономном округе, самый низкий - в Ленинградской области. Соответствующими данными оперируют журналисты из новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на сведения, полученные от Росстата.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР)на территории страны (число детей в расчете на одну женщину) за прошлый год составил 1,4. С 2015 года данный показатель демонстрирует тенденцию к спаду. Для примера, в 2012 году суммарный коэффициент рождаемости в России был зафиксирован на отметке в 1,69. В 2020 году показатель составлял 1,51, в 2021 году - 1,5, в 2022 году - 1,42, а в 2023 году - 1,41. Наиболее высокие показатели по российским регионам наблюдаются в Чечне (2,67), Тыве (2,29) и Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО, 1,99). В столице речь идет о 1,46. Для Санкт-Петербурга актуален показатель в 1,25 СКР. Антилидерами списка стали такие регионы как Мордовия (0,99), Севастополь (0,99) и Ленинградская область (0,88).

Напомним, что суммарный коэффициент рождаемости показывает властям данные о том, сколько детей родила бы одна женщина на протяжении всего своего репродуктивного периода (период от 15 до 50 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель.

Число многодетных семей в Петербурге выросло до 76 тысяч.

Фото: pxhere.com