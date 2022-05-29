Число многодетных семей в Петербурге выросло до 76 тысяч

Северная столица активно работает над реализацией национального проекта "Семья"

Губернатор Александр Беглов заявил, что в Северной столице насчитывается порядка 76 тысяч многодетных семей, и их число продолжает расти. Об этом он сообщил после выступления президента России Владимира Путина на Форуме объединенных культур, который проходит с 11 по 13 сентября в Северной столице.

"Петербург одним из первых в стране выполнил указ президента о новых мерах социальной поддержки многодетных семей. Северная столица увеличивает расходы городского бюджета и получает федеральные субсидии на поддержку семей и рождаемости" Александр Беглов

Во второй половине августа в городе была утверждена "дорожная карта" по достижению плановых показателей нацпроекта "Семья" в части рождаемости, включающая 50 мероприятий. Среди уже реализованных мер — отмена платы за детские сады, предоставление наборов с детскими принадлежностями новорожденным, открытие пунктов бесплатного проката товаров для малышей во всех районах города.

Новыми мерами поддержки стали выплата 100 тысяч рублей студенткам, вставшим на учет по беременности, компенсация 50% стоимости обучения одного ребенка из многодетной семьи и увеличение до одного миллиона рублей выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям.

Беглов подчеркнул, что город продолжит развивать систему поддержки семей, включая открытие комнат матери и ребенка в вузах и учреждениях среднего образования, а также внедрение "Корпоративного демографического стандарта" на предприятиях.

Фото: Pxhere