Гранты на соцрекламу многодетных семей предложили депутаты петербургского ЗакСа

Социальная реклама будет способствовать формированию позитивного образа многодетных семей.

Парламентарии городского ЗакСа выдвинули предложение о создании грантовой системы для производства социальной рекламы, которая будет способствовать формированию позитивного образа многодетных семей. Об этом законопроекте сообщил 10 мая председатель городского собрания Петербурга Александр Бельский в свеем Telegram-канале.

Бельский выразил мнение, что такая реклама поможет осуществить демографическую политику, направленную на увеличение рождаемости. Он также напомнил, что в 2024 году на поддержку многодетных семей предусмотрены 4,6 млрд рублей. Размер материнского капитала при рождении третьего ребёнка составляет 200 тыс. рублей.

Искренне считаю, что продвижение и популяризация большой семьи — это задача, в которую важно вкладывать бюджетные средства. Многодетная семья — действительно огромное счастье. В нашем городе таких семей около 10 %. Нужно повышать их число. Александр Бельский, председатель городского собрания Петербурга

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