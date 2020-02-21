Путин объяснил причины "растаскивания" России и Украины

Президент назвал, кому это выгодно.

Путин: Россию и Украину "растаскивают", чтобы устранить конкурента. По мнению президента РФ, власть на Украине преследовала личные интересы в конфликте. Об этом спикер рассказал в интервью "ТАССу". Многие страны понимают, что объединение Москвы и Киева - это создание глобального конкурента

Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать прокомментировал Путин

Политик не стал называть конкретные лица или государства, которые в этом заинтересованы. Речь также идет о накоплении богатства и денег местными властями, которые теперь хранятся в зарубежных банках. При этом чиновники стремились показать, что они на самом деле служат своему народу. Единственным, чем они могут торговать, это русофобия.

Ранее помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора.

Видео: YouTube/United Nations, NBC News