Звания получили и другие сотрудники силовых и надзорных ведомств.

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Ранее Волк имела звание полковника. Об этом сообщили в "ТАССе". В ведомстве звания получили 24 сотрудника. Кроме Волк отличился заместитель главы МВД Олег Понарьин.

Генеральские звания в общей сложности получили 60 сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП, СК.Также отмечены семеро представителей МЧС и четыре сотрудника ФТС. Последние получили звания генерал-майоров таможенной службы.

Ранее банда из Москвы грабила грузовые железнодорожные составы на ходу.

Видео: YouTube/Правительство России, Instagram/mvd_fsb_rossii