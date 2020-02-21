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Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

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Звания получили и другие сотрудники силовых и надзорных ведомств.

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Ранее Волк имела звание полковника. Об этом сообщили в "ТАССе". В ведомстве звания получили 24 сотрудника. Кроме Волк отличился заместитель главы МВД Олег Понарьин. 

Генеральские звания в общей сложности получили 60 сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП, СК.Также отмечены семеро представителей МЧС и четыре сотрудника ФТС. Последние получили звания генерал-майоров таможенной службы.

Ранее банда из Москвы грабила грузовые железнодорожные составы на ходу.

Видео: YouTube/Правительство России, Instagram/mvd_fsb_rossii 

Теги: генерал-майор, звание, ирина волк, мвд
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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