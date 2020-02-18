Банда из Москвы грабила грузовые железнодорожные составы на ходу

МВД опубликовало оперативное видео и комментарий Ирины Волк, официального представителя МВД РФ.

Сотрудники транспортной полиции задержали банду преступников, которые на ходу запрыгивали на проходящие составы, вскрывали вагоны и похищали содержимое.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает, что ГУ на транспорте МВД России раскрыли серию краж компьютерной и бытовой техники из грузовых контейнеров железнодорожных составов. Уточняется, что по прибытию одного из грузовых составов в Смоленск, было обнаружено, что вагон с компьютерной техникой был вскрыт, а содержимое похищено.

Как удалось выяснить, преступники выбирали место, где поезд идет с минимальной скоростью, запрыгивали на платформу и совершали кражу. МВД считает, что злоумышленники причастны еще к 6 подобным кражам. Общая сумма ущерба более 6 миллионов.

В настоящий момент подозреваемые задержаны. Ими оказались жители Москвы.

В настоящее время трое задержанных заключены под стражу. Их предполагаемому сообщнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: МВД МЕДИА