Глава России рассказал о том, что страны по всему миру разваливаются после "вмешательства" США и их союзников.

Вкачивание миллиардов долларов в неонацистский режим на территории Украины, а также снабжение армии киевского режима техникой и вооружением, делается странами коллективного Запада для того, чтобы еще больше разжечь региональный конфликт и втянуть в него другие государства. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин в видеообращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности. В качестве примера политик призвал ситуации в Мали, Центрально-африканской республике. Президент РФ подчеркнул, что удары террористических групп происходят после того, как США и их международные союзники развязали агрессию против Ливии, то сказалось на развале государства.

К чему приводит эта политика подливания масла в огонь – хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наёмников, делается всё... Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru