Глава РФ вспомнил о давней истории США, когда там процветало фермерство и сельское хозяйство.

Российский президент Владимир Путин обвинил Запад в ограблении беднейших стран. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По мнению политика, Запад выступал в качестве пылесоса, оставляя за собой лишь ошметки по "астрономическим ценам" и забирая другие важные товары. Лидер страны напомнил о том, что на Западе в огромных количествах напечатали денежные средства, которые направлялись на закупку услуг и продукции за пределами.

Они буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки, а об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал и думать-то не хотел. Владимир Путин, президент РФ

Политик рассказал о том, что в конце 2019 года импорт в США составлял порядка 250 млрд долларов ежемесячно в месяц, а сейчас этот показатель увеличился до $350 млрд. Прирост объема составил порядка 40%. По словам Путина, при этом Вашингтон ничем не обеспечил накачку валютной массы за последние года.

Путин заявил, что ЕС утратил политический суверенитет.

Фото и видео: ПМЭФ