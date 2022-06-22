Глава РФ рассказал о негативных последствиях для мира из-за западных санкций.

Российский президент Владимир Путин обвинил Запад в безответственной макроэкономической политике. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления с видеообращением к участникам международного Делового форума стран БРИКС. По мнению политика, предпринимателям приходится развивать свой бизнес в непростых условиях, когда коллективный Запад пренебрегает базовыми принципами рыночной экономики и свободной торговли, а также неприкосновенностью частной собственности.

…Проводят, по сути, безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов. Владимир Путин, президент РФ

лидер страны уверен в том, что западные страны продолжают вводить политически мотивированные санкции и усиливают механизмы давления на конкурентов. Свои поведением, по мнению Путина, они рушат транспортно-логистические цепочки.Глава РФ считает, что деятельность Запада и недружественных стран противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, наносит значительный ущерб бизнесу на мировом рынке, негативно влияет на качестве жизни населения.

Путин: создание международной резервной валюты на основе корзины БРИКС прорабатывается.

Фото и видео: kremlin.ru