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Путин: создание международной резервной валюты на основе корзины БРИКС прорабатывается

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Глава РФ рассказал о готовности работать с Бразилией, КНР, Индией и ЮАР как с добросовестными странами.

Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что создание международной резервной валюты на основе корзины БРИКС прорабатывается странами "пятерки". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках видеообращения к участникам делового форума из Бразилии, Индии, ЮАР, Китая и РФ.

Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран.

Владимир Путин, президент РФ

Политик объяснил международным партнерам, что российские деловые круги в координации с бизнес-сообществами государств БРИКС предпринимают оперативные шаги по развитию транспортной инфраструктуры и перестраивают логистические маршруты. Также чиновники формируют альтернативные производственные цепочки.

Путин заявил о неизменности стратегии России.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: брикс, владимир путин, резервная валюта, рубль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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