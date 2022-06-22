Путин: создание международной резервной валюты на основе корзины БРИКС прорабатывается

Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что создание международной резервной валюты на основе корзины БРИКС прорабатывается странами "пятерки". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках видеообращения к участникам делового форума из Бразилии, Индии, ЮАР, Китая и РФ.
Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран.
Владимир Путин, президент РФ
Политик объяснил международным партнерам, что российские деловые круги в координации с бизнес-сообществами государств БРИКС предпринимают оперативные шаги по развитию транспортной инфраструктуры и перестраивают логистические маршруты. Также чиновники формируют альтернативные производственные цепочки.
Путин заявил о неизменности стратегии России.
Фото и видео: kremlin.ru
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