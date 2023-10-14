Путин обсудит в КНР создание Большого евразийского партнерства

Глава РФ рассказал о цели рабочей поездки в Пекин.

Российский президент считает, что китайская инициатива "Один пояс - один путь" и работа в Евразийском экономическом союзе могут привести к созданию Большого евразийского партнерства. оответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время общения с журналистами по результатам саммита СНГ в Бишкеке. Во время ответа на один из вопросов корреспондентов, политик отметил, что основной задачей его поездки в Пекин станет сотрудничество по инициативе местного председателя Си Цзиньпина. Лидер РФ уточнил, что процесс, развивающийся уже 10 лет, все еще ведется очень активно и успешно.

И Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы мы, развивая нашу инициативу Большого евразийского партнерства, Евразийского экономического союза, все это вместе с нашими китайскими друзьями увязывали в одно целое - достижение общих целей развития. Владимир Путин, президент РФ

В Москве напомнили о том, что у Китая и России нет противоречий, наоборот, государства достигли определенной синергии.

Путин: американские СМИ часто искажают действительность.

Фото и видео: Kremlin.ru