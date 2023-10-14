Путин: американские СМИ часто искажают действительность

Глава России призвал не читать прессу США.

Американские СМИ зачастую искажают действительность, поэтому они могут "научить нехорошему". Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время общения с журналистами по результатам саммита СНГ в Бишкеке. Таким образом российский президент прокомментировал вопрос одного из корреспондентов о том, что западная пресса пишет о якобы запустении отечественной авиационной базы Кант, расположенной на территории Киргизии.

Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень часто искажают действительность - достаточно послушать только бывшего президента США. Вы его послушайте, он даст вам хорошую характеристику сегодняшнему уровню развития СМИ США. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru