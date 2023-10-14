  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:50
118
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин: американские СМИ часто искажают действительность

0 0

Глава России призвал не читать прессу США.

Американские СМИ зачастую искажают действительность, поэтому они могут "научить нехорошему". Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время общения с журналистами по результатам саммита СНГ в Бишкеке.  Таким образом российский президент прокомментировал вопрос одного из корреспондентов о том, что западная пресса пишет о якобы запустении отечественной авиационной базы Кант, расположенной на территории Киргизии.

Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень часто искажают действительность - достаточно послушать только бывшего президента США. Вы его послушайте, он даст вам хорошую характеристику сегодняшнему уровню развития СМИ США.

Владимир Путин, президент РФ

Путин: формально миротворцы РФ в Карабахе должны оставаться до ноября 2025 года.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, запад, киргизия, сми
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии