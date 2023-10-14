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Путин: формально миротворцы РФ в Карабахе должны оставаться до ноября 2025 года

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Глава РФ рассказал о признании Арменией территориальной составляющей Азербайджана.

Российские миротворцы формально должны оставаться в Карабахе до ноября 2025 года, этот вопрос будет решаться на переговорах. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время общения с журналистами по результатам саммита СНГ в Бишкеке.

Формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнерами должны будем определить и решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время. Это в процессе переговоров мы решим.

Владимир Путин, президент РФ

Плитик напомнил СМИ о том, что когда 2020 году появилась договоренность о пребывании российских миротворцев на территории Карабаха, то мандат заключался только в наблюдении за режимом прекращения огня. Это условие было связано с тем, что окончательный статус непризнанной на тот момент республики не был определен. Однако позже Ереван признал, Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Путин: Молдавия продолжает благополучно получать российский газ.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: азербайджан, армения, владимир путин, миротворцы, нагорный карабах
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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