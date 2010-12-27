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Путин обсудил с Меркель транзит газа через территорию Украины
Сегодня, 17:23
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nastya960

Путин обсудил с Меркель транзит газа через территорию Украины

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Контракт на транзит газа истекает в декабре 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону вопрос о продолжении транзита российского газа в Евросоюз через территорию Украины после 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В конце этого года истекает контракт  на транзит газа из России в Европу по украинской территории. В продлении соглашения в том или ином варианте заинтересованы все три стороны. Россия, например, пока что не может отказаться от трубопроводных мощностей Украины. Европе нужны стабильные поставки газа. Украина в случае прекращения транзита потеряет более $3 млрд в год.

Ранее Путин и Меркель обсудили организацию саммита "Нормандской четверки".

Теги: газ, меркель, путин, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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