Путин обсудил с Меркель транзит газа через территорию Украины

Контракт на транзит газа истекает в декабре 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону вопрос о продолжении транзита российского газа в Евросоюз через территорию Украины после 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В конце этого года истекает контракт на транзит газа из России в Европу по украинской территории. В продлении соглашения в том или ином варианте заинтересованы все три стороны. Россия, например, пока что не может отказаться от трубопроводных мощностей Украины. Европе нужны стабильные поставки газа. Украина в случае прекращения транзита потеряет более $3 млрд в год.