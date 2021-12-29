Путин обсудил с Любимовой нацпроект "Культура", "Пушкинскую карту" и другие вопросы

Глава Минкульта рассказала президенту о планах по реализации нацпрограммы "Культура" на 2022 год.

Российский президент Владимир Путин обсудил с министром культуры Ольгой Любимовой национальный проект "Культура", "Пушкинскую карту" и другие вопросы. В Москве глава государства заслушал доклад чиновницы о реализации проекта по реставрации памятников. Любимова поделилась сведениями о реставрации музыкальных инструментов. СТало известно о том, что на базах Петергофа и Царского Села восстанавливаются реставрационные школы.

Любимова заметила, что в 2022 году страна готовится к проведению первого международного конкурса имени Рахманинова. К его участию ожидается прибытие более 500 конкурсантов из 35 стран мира. Также нацпрограмма "Культура" реализуется за счет организации работы в местных домах культуры, искусств, театрах и кинотеатрах, открытия новых библиотек и обновлению и модернизации существующих краеведческих музеев.

Любимова заявила о появлении в РФ более 610 модельных библиотек.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

