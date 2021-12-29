Любимова заявила о появлении в РФ более 610 модельных библиотек

142 библиотеки сделали сами регионы.

В России на данный момент существуют 611 модельных библиотек. Об этом в ходе совещания с президентом РФ заявила глава министерства культуры Ольга Любимова.

По ее словам, библиотеки такого направления являются одними из самых выдающихся на территории страны. Любимова отметила, что молодые люди очень заинтересованы этими учреждениями.

У нас 611 библиотек уже сделано, а 142 библиотеки сделали сами регионы, потому что они видят, как реагируют люди. Это такие места силы. Там собираем всю молодежь, они туда ходят на кружки, они ходят на допобразование. Ольга Любимова, глава Минкультуры России

Переформатирование краеведческих музеев является новым направлением для государства, отметила министр. По словам Любимовой, более 70 регионов РФ уже взялись за эту инициативу. Для привлечения в музеи несовершеннолетних россиян планируется оснащать учреждения мультимедийными системами.

Ранее Любимова доложила Путину о подготовке в РФ реставраторов музыкальных инструментов.

Видео: kremlin.ru