Путин: образ Байдена в СМИ не имеет ничего общего с действительным

Он отметил, что журналисты РФ и США "рисуют" образ Байдена неправдоподобно.

Президент России Владимир Путин заявил, что образ его американского коллеги Джо Байдена, представленный средствами массовой информации США и РФ, не имеет ничего общего с действительностью. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы государственного правления.

Тот образ президента Байдена, который рисуют и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства отметил, что считает Байдена профессионалом, который действует очень искусно. По словам Путина, в целом атмосфера саммита была доброжелательной. Он выразил надежду, что стороны переговоров поняли позиции друг друга по особо важным вопросам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе саммита глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не происходила сверка списков возможного обмена заключенными.

Видео: kremlin.ru

