Путин: обмен опытом между законодателями стран СНГ способствует интеграции

Послание российского президента для МПА СНГ зачитала Валентина Матвиенко.

Российский президент Владимир Путин заявил, что обмен опытом между законодателями стран Содружества независимых Государств способствует продвижению интеграционных процессов между странами. Такое мнение лидер страны огласил в зачитанном председателем Совета Федерации РФ Валентиной матвиенко письменном обращении к участникам заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Ассамблея является эффективной и весьма востребованной структурой многостороннего взаимодействия. Обмен опытом между законодателями наших стран способствует повышению эффективности правового регулирования на национальном уровне. заявление Владимира Путина

Российский лидер добавил, что за последние годы в рамках МПА СНГ удалось многое сделать для развития взаимовыгодного сотрудничества по экономической, социальной и гуманитарным областям, а также в преодолении последствия коронавирусной пандемии. Также Ассамблея вносит значимый вклад в борьбу с международным терроризмом, нелегальным оборотом наркотических веществ и трансграничной преступностью. В рамках заседаний законодатели поднимают и другие вопросы, связанные с безопасностью.

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Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

