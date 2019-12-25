МИД Великобритании: санкции G7 не должны сниматься, пока войска РФ на Украине

Элизабет Трасс рассказала о действиях Лондона по долгосрочному урегулированию украинского кризиса.

МИД Великобритании: санкции G7 (Группы Семи) не должны сниматься, пока российские войска находятся на Украине и продолжаются боевые действия. Соответствующее заявление сделала руководитель внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс во время выступления в местном парламенте.

Я хочу, чтобы наше единство сохранялось. Санкции были согласованно введены G7 и не должны сниматься до тех пор, пока Путин продолжает свою войну, а на Украине остаются его войска. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Глава МИД Британии добавила, что это еще не все, так как Лондону и странам G7 требуется гарантировать ситуацию, при которой Владимир Путин больше никогда не сможет действовать столь же агрессивным образом во внешней политике. По словам Трасс, любое долгосрочное урегулирование украинского вопроса должно включать в себя положение о санкциях, которые автоматически вступят в законную силу в случае любой российской агрессии.

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Фото и видео: YouTube / UK Parliament