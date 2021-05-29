Пранкеры предложили главе МВД Британии передать Зеленскому "дом Дерипаски"

Прити Пател не исключила такого варианта "достижения справедливости" для Украины.

Российские пранкеры предложили главе МВД Британии передать украинскому президенту Владимиру Зеленскому "дом Олега Дерипаски", пока политик будет находятся на территории Лондона. С такой инициативой Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (известные как блогеры Вован и Лексус) выступили перед Прити Пател от имени якобы премьер-министра Дениса Шмыгаля. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале.

Протестующие, насколько я знаю, все еще оставались там вчера вечером. Лондонская полиция сейчас занимается их выдворением из особняка, но мне кажется, господин премьер-министр, это абсолютно то, о чем вы говорите. Прити Пател, глава МВД Британии

Чиновница заметила, что Британия намерена вершить справедливость для Украины и ее граждан, поэтому планирует развернуть ситуацию на 180 градусов. В достижении цели Пател не исключила того, что может быть использовано богатство олигархов, полученное незаконными методами. Особняк, якобы принадлежащий Дерипаске, находится в одном из самых дорогих районов столицы Великобритании. Дом захвачен неизвестными. Сейчас из одного его окна развивается национальный флаг Украины. На доме висит баннер с фразой: "эта недвижимость освобождена".

Глава МВД Великобритании пообещала пранкерам исключить Россию из Интерпола.

Фото и видео: YouTube / Vovan222prank