Пранкеры предложили главе МВД Британии передать Зеленскому "дом Дерипаски"

Российские пранкеры предложили главе МВД Британии передать украинскому президенту Владимиру Зеленскому "дом Олега Дерипаски", пока политик будет находятся на территории Лондона. С такой инициативой Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (известные как блогеры Вован и Лексус) выступили перед Прити Пател от имени якобы премьер-министра Дениса Шмыгаля. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале.
Протестующие, насколько я знаю, все еще оставались там вчера вечером. Лондонская полиция сейчас занимается их выдворением из особняка, но мне кажется, господин премьер-министр, это абсолютно то, о чем вы говорите.
Прити Пател, глава МВД Британии
Чиновница заметила, что Британия намерена вершить справедливость для Украины и ее граждан, поэтому планирует развернуть ситуацию на 180 градусов. В достижении цели Пател не исключила того, что может быть использовано богатство олигархов, полученное незаконными методами. Особняк, якобы принадлежащий Дерипаске, находится в одном из самых дорогих районов столицы Великобритании. Дом захвачен неизвестными. Сейчас из одного его окна развивается национальный флаг Украины. На доме висит баннер с фразой: "эта недвижимость освобождена".
Глава МВД Великобритании пообещала пранкерам исключить Россию из Интерпола.
Фото и видео: YouTube / Vovan222prank
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