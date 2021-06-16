Путин заявил, что Навальный сознательно шел на то, чтобы быть задержанным

Российский лидер подчеркнул, что Навальный нарушил закон.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом заявил, что оппозиционер Алексей Навальный сознательно хотел, чтобы его задержали после возвращения из Германии.Он подчеркнул, что оппозиционер нарушил российский закон.

Российский лидер подчеркнул, что Навальный должен был отмечаться, так как дважды был приговорен к условной мере наказания.

Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло, - подчеркнул Путин.

По его словам, Навальный проигнорировал требование закона. В связи с этим оппозиционера и объявили в розыск.

На пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что Байден объяснился с ним после слов про "убийцу". Российский лидер сказал, что объяснения американского президента его устроили.

Ранее в интервью Байден на вопрос о том, является ли Путин "убийцей" ответил утвердительно. Пресс-секреатрь Белого дома Джен Псаки не стала отвечать на вопрос журналистов, являлись ли эти слова американского лидера "метафорой".

Видео: kremlin.ru