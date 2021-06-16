Путин заявил, что Байден объяснился перед ним после слов про "убийцу"

Глава государства сказал, что объяснения его устроили.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом в Женеве заявил, что его устроили объяснения президента США после резких высказываний в его адрес.

После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения утроили, он предложил встретиться — это же его инициатива, мы встретились, — сказал Путин журналистам.

Напомним, что ранее Джо Байден ответил на вопрос о том, считает ли он российского президента "убийцей" утвердительно. Тогда он отметил, что Владимир Путин за якобы вмешательство в выборы США "ответит".

После этого интервью пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала пояснять, были ли "метафорой" слова Байдена про российского лидера.

Видео: kremlin.ru