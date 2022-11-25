Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями

Глава РФ рассказал о мужестве бойцов на СВО и оценил роль матерей в их заслугах перед Родиной.

Российский президент Владимир Путин назвал всех участников специальной военной операции на Украине героями. Об этом глава государства рассказал на встрече с матерями тех военнослужащих, кто сейчас находится на Донбассе, Харьковской и Запорожской областях. Политик заметил, что только сами участники СВО знают и понимают, что они являются настоящими героями, так как больше никто не может говорить о том, насколько этот труд сопряжен с опасностью. По м нению лидера страны, то, что бойцы ведут себя героически, является заслугой их родителей.

Никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знают, какой это труд тяжелый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья. Только они это чувствуют и понимают. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru