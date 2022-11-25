Путин: на трассе М11 вскоре запустят эксперимент с беспилотными авто

Глава России рассказал о будущем грузовых перевозок.

Российский президент Владимир Путин заявил, что уже в ближайшее время на федеральной скоростной трассе М11 (Москва-Петербург) власти вскоре запустят эксперимент с беспилотными автомобилями. Соответствующей информацией глава государства поделился с участниками конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ).

Что касается беспилотников, то здесь у нас есть очень хорошие наработки. И больше того, мы наших конкурентов во многом обгоняем. В ближайшее время готовим эксперимент. Владимир Путин, президент РФ

Согласно имеющемуся у правительства России плану, для начала начнутся тестовые заезды беспилотных грузовиков по трассе М-11 "Нева". С 2024 года поездки на этой дороге будут проходить в штатном, а не в экспериментальном режиме. Большегрузный транспорт получит возможность перевозить коммерческие заказы. В 2030 году беспилотные перевозки будут организованы на 19,5 тысячах километров федеральных дорог.

Путин заявил о необходимости улучшать характеристики военной техники.

Фото и видео: Kremlin.ru