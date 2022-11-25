Путин заявил о необходимости улучшать характеристики военной техники

Глава РФ провел совещание Координационного совета.

Российский президент Владимир Путин потребовал от правительства повысить качество и улучшить процесс военных поставок в Вооруженные силы. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания с членами Координационного совета по обеспечению потребностей армии. Политик пояснил коллегам, что требуется не только нарастить количество оружия, но также и их качество. По словам лидера страны, в этом вопроса важно прямое взаимодействие изготовителей техники с теми, кто ее применяет. В ходе мероприятия политик рассчитывал услышать о том, как этот механизм функционирует на текущий момент.

Напомним, что 21 октября российский лидер подписал указ, который утверждает положение о работе Координационного совета и его кадровый состав. Среди задач данной отечественной структуры — принятие решений по обеспечению российской армии вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Чиновники займутся распределением заданий во время проведения специальной военной операции, а также определят сроки выполнения контрактов, проконтролируют их выполнение.

Путин призвал наращивать усилия в сфере искусственного интеллекта.

Фото и видео: Kremlin.ru