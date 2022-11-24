По его словам, в некоторых направлениях в этой области Россия идет на шаг впереди некоторых других стран.

Президент России Владимир Путин призвал наращивать усилия в сфере искусственного интеллекта. Об этом он заявил на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Глава государства отметил, что в некоторых направлениях в этой области Россия идет на шаг впереди некоторых других стран. Он подчеркнул, что конкретные решения и шаги власти будут обсуждать. Также Путин отметил заинтересованность людей из-за рубежа на происходящие в России события в сфере развития искусственного интеллекта.

Ранее Путин заявил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области ИИ.

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