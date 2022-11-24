  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:48
167
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин: Москва сделала кардинальный шаг вперед в области ИИ

0 0

Он подчеркнул, что в свою очередь Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта.

Москва сделала кардинальный шаг вперед в области искусственного интеллекта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Глава государства отметил, что будет неоднократно возвращаться к опыту столицы в этом вопросе. Он подчеркнул, что в свою очередь Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта. Путин уточнил, что речь идет о реализации полномасштабного изменения систем управления с повсеместным, сквозным внедрением технологий искусственного интеллекта.

Ранее Путин заявил, что Россия и Армения, безусловно, являются союзниками.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, искусственный интеллект, москва, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии