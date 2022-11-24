Путин: Москва сделала кардинальный шаг вперед в области ИИ

Он подчеркнул, что в свою очередь Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта.

Москва сделала кардинальный шаг вперед в области искусственного интеллекта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Глава государства отметил, что будет неоднократно возвращаться к опыту столицы в этом вопросе. Он подчеркнул, что в свою очередь Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта. Путин уточнил, что речь идет о реализации полномасштабного изменения систем управления с повсеместным, сквозным внедрением технологий искусственного интеллекта.

Ранее Путин заявил, что Россия и Армения, безусловно, являются союзниками.

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