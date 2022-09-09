Глава России напомнил о подвиге бойцов, которые взломали оборону нацистов на Донбассе во время ВОВ.

Российский президент Владимир Путин назвал восстановление мемориала "Саур-Могила" предупреждением тем, кто забыл историю. Соответствующее заявление глава государства сделал в видеообращении, обращаясь к участникам торжественной церемонии на территории Донецкой народной республики. Роли размещен на официальном сайте Кремля.

С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают собственных отцов, дедов, прадедов. Владимир Путин, президент РФ

По словам лидера РФ, такие действия являются немыслимыми на территории нашей страны. Владимир путин напомнил соотечественникам, что освобождение Донбасса велась практически одновременно с Курской битвой. Эта миссия имеет огромную роль в коренном переломе ситуации во время Великой Отечественной войны. Политик объяснил, что в тот период нацисты создали в регионе одну из самых мощных оборонительных линий, поэтому взламывать ее пришлось бойцам Красной армии в кровопролитных сражениях

Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведенный в 1967 году. Владимир Путин, президент РФ

Путин дал старт автодвижению по участкам М-12 и М-5.

Фото и видео: Kremlin.ru