Путин дал старт автодвижению по участкам М-12 и М-5

Открытие новых участков дороги встретили аплодисментами.

Президент России Владимир Путин дал старт автомобильному движению по участкам М-12 и М-5, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Церемония открытия автомобильного движения на новых участках транспортной сети состоялась в режиме видеосвязи. Глава государства произнес слово "Вперед", после чего на трассах были запущены колонны грузовиков. Открытие участков дороги встретили аплодисментами.

В пресс-службе Кремля отметили, что новые участки дорог смягчат нагрузку на транспортную сеть в отдельных регионах и облегчат дальние перевозки по транспортному коридору от Санкт-Петербурга до Челябинска и Тюмени.

Ранее Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на российские нефть и газ.

Видео: kremlin.ru