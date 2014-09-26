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Путин дал старт автодвижению по участкам М-12 и М-5

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Открытие новых участков дороги встретили аплодисментами.

Президент России Владимир Путин дал старт автомобильному движению по участкам М-12 и М-5, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Церемония открытия автомобильного движения на новых участках транспортной сети состоялась в режиме видеосвязи. Глава государства произнес слово "Вперед", после чего на трассах были запущены колонны грузовиков. Открытие участков дороги встретили аплодисментами.

В пресс-службе Кремля отметили, что новые участки дорог смягчат нагрузку на транспортную сеть в отдельных регионах и облегчат дальние перевозки по транспортному коридору от Санкт-Петербурга до Челябинска и Тюмени.

Ранее Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на российские нефть и газ.

Видео: kremlin.ru

Теги: автодвижение, владимир путин, екатеринбургская кольцевая дорога, м-12, м-5, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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