Путин дал старт автодвижению по участкам М-12 и М-5

Президент России Владимир Путин дал старт автомобильному движению по участкам М-12 и М-5, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Церемония открытия автомобильного движения на новых участках транспортной сети состоялась в режиме видеосвязи. Глава государства произнес слово "Вперед", после чего на трассах были запущены колонны грузовиков. Открытие участков дороги встретили аплодисментами.
В пресс-службе Кремля отметили, что новые участки дорог смягчат нагрузку на транспортную сеть в отдельных регионах и облегчат дальние перевозки по транспортному коридору от Санкт-Петербурга до Челябинска и Тюмени.
Ранее Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на российские нефть и газ.
Видео: kremlin.ru
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