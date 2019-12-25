Глава РФ рассказал в каком случае страна перекроет Западу доступ к энергоресурсам.

Российский президент Владимир Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на российские нефть и газ. На пленарном заседании Восточного экономического форума глава государства прокомментировал инициативу стран коллективного Запада ограничить стоимость на энергетические ресурсы, приходящие в регион из РФ. Политик добавил, что страна откажется от поставок иностранцам, если это будет противоречить ее национальным интересам.

Вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам и, в данным случае, экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил участникам мероприятия о международных обязательствах по энергетическим контрактам, которые есть у заключивших их сторон. В том случае, если на Западе решат нарушит имеющиеся договоренности из-за политической мотивированности, то Москва остановит прокачку энергоресурсов.

Путин прокомментировал фото Шольца у турбины для "Северного потока".

Фото и видео: Восточный экономический форум