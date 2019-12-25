Российский президент Владимир Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на российские нефть и газ. На пленарном заседании Восточного экономического форума глава государства прокомментировал инициативу стран коллективного Запада ограничить стоимость на энергетические ресурсы, приходящие в регион из РФ. Политик добавил, что страна откажется от поставок иностранцам, если это будет противоречить ее национальным интересам.
Вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам и, в данным случае, экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер страны напомнил участникам мероприятия о международных обязательствах по энергетическим контрактам, которые есть у заключивших их сторон. В том случае, если на Западе решат нарушит имеющиеся договоренности из-за политической мотивированности, то Москва остановит прокачку энергоресурсов.
Путин прокомментировал фото Шольца у турбины для "Северного потока".
Фото и видео: Восточный экономический форум
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