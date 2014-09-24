Президент РФ прокомментировал инициативу лидера ЛДПР.

Российский президент Владимир Путин назвал тяжелым вопрос о плате женщинам за отказ от аборта. Об этом глава государства сообщил на видеоконференции с лидерами парламентских фракций ГД. По словам политика, побуждать сохранять беременность женщинам следует другими средствами. Ранее соответствующую идею высказал председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

По поводу того, чтобы детей забирать от матерей, которые принимают решение не делать аборт, это тяжелый вопрос и в моральном плане, и в экономическом...Конечно, надо делать все, чтобы побуждать женщину оставить ребенка. Это правильно. Но, мне думается, все-таки нужно делать это немножко другими средствами Владимир Путин, президент РФ

По мнению президента, речь идет о сложном морально-этическом вопросе, который нельзя решить просто. Он призвал помогать женщинам, в том числе и матерям, которые воспитывают ребенка самостоятельно в силу различных жизненных обстоятельств.

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