Тему экологии он считает одной из наиболее чувствительных.

Президент России Владимир Путин назвал принцип "после нас хоть потоп" тупиковым и губительным для экологии страны. Заявление он сделал на сегодняшнем совещании с экологами и зоозащитниками.

Глава государства заметил, что жить по этому принципу недопустимо. Хотя, по словам Путина, сегодня многие живут с таким "потребительским подходом". Он считает это "прискорбным".

Президент добавил, что в прошлом страны были допущены просчёты в направлении освоения земель и создании индустриальных центров. И сейчас последствия тех решений "в буквальном смысле слова отравляют жизнь людей и природы".

Тему экологии Путин назвал одной из наиболее чувствительных.

Ранее Песков призвал дождаться итогов разбирательства в Норильске.

Видео: Совещание Владимира Путина по экологии от 05.06.2020