Официальный представитель Кремля заявил, что "не нужно забегать вперёд".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал дождаться итогов разбирательства в Норильске, где произошёл разлив топлива, из-за чего нефтепродукты попали в водоёмы.

По словам Пескова, сейчас в инциденте разбираются правоохранительные органы. Соответствующее поручение им дал президент России Владимир Путин в связи с несвоевременным информированием о ЧП службы МЧС.

Официальный представитель Кремля заявил, что "не нужно забегать вперёд" и дождаться итогов расследования.

Ранее Песков уже объяснил подключение силовиков к ЧП в Норильске.